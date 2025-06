Media, più di 50 soldati israeliani entrano in Libano

agenzia

Bulldozer sradicano alberi e boscaglia

ROMA, 11 GIU – Con l’ingresso in territorio libanese di decine di soldati israeliani e di bulldozer, l’esercito dello Stato ebraico è tornato a violare l’accordo del cessate il fuoco di novembre scorso con cui si sono sospese le ostilità tra i due paesi. Come riferisce l’agenzia di notizie governativa libanese Nna, più di 50 militari nemici sono penetrati in territorio libanesi nel distretto di Blida, nel settore centrale della linea di demarcazione tra Israele e Libano. I militari hanno accompagnato l’ingresso di almeno due bulldozer che hanno cominciato a sradicare alberi e boscaglia e a procedere con lavori di terrazzamento del terreno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA