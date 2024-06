Media, Putin indossa giubbotti antiproiettile almeno dal 2023

agenzia

Moscow Times: 'Misure di sicurezza a livello senza precedenti'

ROMA, 05 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin indossa giubbotti antiproiettile in occasione di eventi pubblici all’aperto, incluso a Mosca, almeno dal 2023: lo hanno detto funzionari russi al quotidiano online Moscow Times, sottolineando che i servizi speciali hanno intensificato le già rigide misure di sicurezza del presidente a un livello senza precedenti. La decisione di indossare giubbotti antiproiettile durante gli eventi pubblici all’aperto, incluso 9 maggio scorso alla parata del Giorno della Vittoria – secondo una di queste fonti – è stata presa su raccomandazione del Servizio di sicurezza presidenziale (Sbp), un’unità all’interno del Servizio di guardia federale (Fso) che protegge il presidente. “Il Cremlino prende molto sul serio la sicurezza di Vladimir Putin. È protetto da un intero esercito di guardie visibili e invisibili”, ha detto al quotidiano un funzionario che ha partecipato alla parata del 9 maggio. I servizi di sicurezza erano particolarmente in allerta dopo l’assassinio del primo ministro giapponese Shinzo Abe nel 2022 e l’attentato del mese scorso alla vita del primo ministro slovacco Robert Fico, ha aggiunto il funzionario. Dopo l’attentato a Fico, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva detto che “le misure di sicurezza sono al livello standard. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza del presidente”. In realtà, scrive il giornale, i servizi speciali controllano praticamente ogni aspetto della vita di Putin, fino a testare tutti i suoi pasti con un laboratorio portatile per verificare che non ci siano tracce di veleno, ha detto una fonte vicina al Cremlino. “Il presidente ha chef personali che viaggiano sempre con lui, insieme ai generi alimentari”, ha detto la fonte al Moscow Times. “Ma anche in questo caso, c’è sempre un gruppo speciale di funzionari che viaggiano con Putin e controllano tutti i pasti prima di servirli a Putin”.

