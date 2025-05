Media, Putin vuole stop ad allargamento Nato a est

agenzia

Reuters: 'Impegno scritto escluderebbe Ucraina,Georgia,Moldavia'

ROMA, 28 MAG – Tra le condizioni di Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina c’è la richiesta che i leader occidentali si impegnino per iscritto a fermare l’allargamento della Nato verso est e a revocare una parte delle sanzioni alla Russia. Lo scrive la Reuters in un’esclusiva sul suo sito. Putin è pronto a fare la pace, ma non a qualsiasi prezzo”, ha affermato un’importante fonte russa. Tre fonti russe hanno detto a Reuters che Putin vuole un impegno ‘scritto’ da parte delle principali potenze occidentali a non allargare l’alleanza Nato, il che equivale a escludere formalmente l’adesione di Ucraina, Georgia, Moldavia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA