Media, ‘riarmo del G7 potrebbe costare 10mila miliardi’

'Spesa militare potrebbe dover uguagliare quella Guerra Fredda'

ROMA, 09 APR – Gli Stati Uniti e gli alleati del G7 potrebbero aver bisogno di più di 10mila miliardi di dollari per riarmarsi. E’ il calcolo di Bloomberg Economics in base all’analisi di funzionari occidentali che si occupano di sicurezza che affermano che la spesa militare potrebbe dover uguagliare quella dei tempi della Guerra Fredda, pari al 4% del Pil per realizzare i piani dell’alleanza. Una corsa al riarmo che potrebbe innescare una serie di decisioni difficili per i governi occidentali. L’anno scorso, afferma Bloomberg, la spesa per la difesa globale ha raggiunto la cifra record di 2.200 miliardi di dollari.

