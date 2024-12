Media, ‘ribelli siriani sequestrano vasto quantitativo di droga’

agenzia

Si tratta del captagon, stimolante simile all'anfetamina

ROMA, 13 DIC – Il drammatico crollo del regime siriano di Bashar al-Assad ha fatto luce sugli angoli oscuri del suo potere, tra cui l’esportazione su scala industriale del farmaco proibito captagon. Lo riporta il Guardian. I combattenti guidati dagli islamisti hanno sequestrato basi militari e centri di distribuzione di questo stimolante simile all’anfetamina, che ha invaso il mercato nascosto in tutto il Medio Oriente. Guidati dal gruppo Hayat Tahrir al-Sham (Hts), i ribelli affermano di aver trovato un enorme carico di droga e hanno dichiarato che sarà distrutto. Un combattente, Abu Malek al-Shami, ha affermato che la fabbrica era legata a Maher al-Assad e Amer Khiti. Maher al-Assad, fratello di Bashar al-Assad, era un comandante militare e ora si presume sia in fuga. È accusato di essere il responsabile del commercio di captagon. Il politico siriano Khiti è stato sanzionato nel 2023 dal governo britannico, secondo cui “controlla molteplici attività in Siria che facilitano la produzione e il contrabbando di droga”.

