Media russo Izvestia, nostro reporter ucciso in Ucraina

Alexander Fedorchak morto in zona operazioni speciali

ROMA, 24 MAR – Il quotidiano russo Izvestia afferma che il suo corrispondente di guerra Alexander Fedorchak è stato ucciso in Ucraina. “Il corrispondente di Izvestia Alexander Fedorchak è morto in una zona di operazioni militari speciali. La notizia è stata resa nota lunedì 24 marzo”, si legge sul portale del giornale russo. “I dettagli dell’incidente sono in fase di chiarimento. Alexander Fedorchak lavorava nella zona di operazioni speciali dal 2022. L’ultimo lavoro sugli eventi nell’area di Kupyansk era stato filmato da lui solo ieri”.

