Media, scambio di prigionieri tra Russia e Usa

agenzia

Mosca rilascia una ballerina, aveva donato a fondazione pro Kiev

ROMA, 10 APR – La Russia e gli Usa hanno effettuato uno scambio di prigionieri ad Abu Dhabi. Lo scrive il Wsj. Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, una donna con doppia cittadinanza russa e statunitense, condannata l’anno scorso a 12 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole in Russia di tradimento per aver donato meno di 100 dollari a un ente benefico ucraino con sede negli Usa. Gli Usa hanno liberato Arthur Petrov, cittadino russo e tedesco, arrestato nel 2023 a Cipro su richiesta degli Stati Uniti per presunta esportazione di dispositivi microelettronici sensibili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA