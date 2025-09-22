Media, scene disperate sulle strade verso il sud di Gaza

agenzia

Migliaia di persone stremate in fuga con ogni mezzo da Gaza City

ROMA, 22 SET – Migliaia di persone, in auto, sui camion o su carretti trainati da asini carichi di mobili ed effetti personali, si dirigono verso il sud della Striscia in cerca di un rifugio, mentre proseguono i raid su Gaza city. Lo riporta Al Jazeera pubblicando immagini di lunghe file di persone e mezzi. “Alcune auto sono in panne o hanno esaurito il carburante – osserva un giornalista sul posto in un reportage -. A volte si vedono auto che trainano un altro veicolo o che vengono spinte a mano. Scene disperate”, commenta, lungo la strada costiera considerata al momento un’ancora di salvezza per le famiglie in fuga da Gaza City sotto la minaccia dei bombardamenti. “Scene come queste si verificano da più di una settimana. Abbiamo visto famiglie dormire sul ciglio della strada. Per loro, spostarsi verso sud non significa essere completamente al sicuro. Ma stanno cercando di allontanarsi dalle zone di bombardamento verso aree designate come cosiddetti spazi umanitari, nonostante l’assenza di infrastrutture umanitarie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA