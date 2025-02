Media, Starmer non sosterrà l’Ue su ritorsione ai dazi Usa

agenzia

Premier Gb l'ha chiarito a Bruxelles. Si teme reset irriti Trump

LONDRA, 04 FEB – Reset delle relazioni con l’Ue sì, ma non a scapito della tradizionale relazione speciale fra Regno Unito e Usa che Londra punta a mantenere solida anche sotto la presidenza di Donald Trump. E’ questo, secondo rivelazioni del Times, il messaggio rivolto ieri sera ai leader dei 27 da Keir Starmer, invitato per la prima volta nel post Brexit a un Consiglio europeo allargato. Il premier laburista britannico ha chiarito in particolare che il suo governo non ha intenzione di sostenere l’Ue su eventuali ritorsioni commerciali – già minacciate da Emmanuel Macron e Olaf Scholz – in risposta ai dazi evocati da Trump.

