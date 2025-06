Media, Trump non risponderà all’attacco dell’Iran

agenzia

Lo riferisce un funzionario militare al New York Post

WASHINGTON, 23 GIU – Donald Trump non prevede rispondere con un altro intervento militare contro l’Iran dopo il suo attacco “fallito” contro una base americana in Qatar. Lo ha dichiarato un funzionario militare al New York Post. “Finché le cose resteranno così, Trump non ha intenzione di reagire alla ‘fallita rappresaglia’”, ha affermato la fonte, suggerendo che le tensioni in Medio Oriente dovrebbero attenuarsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA