Media, Trump pronto al via libera per Iron Dome negli Usa

Verso la firma del decreto esecutivo per il sistema di difesa

NEW YORK, 27 GEN – Donald Trump è pronto a firmare un decreto esecutivo per la costruzione di un Iron Dome per gli Stati Uniti. Lo riportano i media americani citando un documento della Casa Bianca. Parlando di “minaccia di attacchi di missili balistici, cruise e ipersonici” per gli Stati Uniti, il decreto punta ad accelerare la produzione e la consegna di nuovi sistemi che possano intercettare missili ed abbatterli prima del lancio. Secondo gli analisti qualsiasi sistema per gli Stati Uniti dovrebbe spingersi ben oltre l’Iron Dome usato da Israele, perché sarebbe chiamato a coprire un’area ben più grande.

