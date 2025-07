Media, ‘Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza’

agenzia

Axios, 'piano 60 giorni tregua con rilascio 10 ostaggi in vita'

NEW YORK, 06 LUG – Donald Trump vuole raggiungere un accordo con il premier israeliano Benyamin Netanyahu sulla fine della guerra a Gaza e sui termine per fermarla. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l’accordo sul tavolo prevede una tregua di 60 giorni con il rilascio di 10 ostaggi in vita e di 18 deceduti. Se un’intesa sul cessate il fuoco fosse raggiunta, la gaza nel dopo guerra diventerebbe il tema centrale delle trattative durante i 60 giorni di tregua. Netanyahu sarà lunedì alla Casa Bianca.

