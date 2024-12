Media, ‘tutti i funzionari di Hamas hanno lasciato il Qatar’

agenzia

Tv Kan: 'Partiti con le famiglie per diverse destinazioni'

TEL AVIV, 02 DIC – “Tutti i funzionari di Hamas hanno lasciato il Qatar”. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan, citando Sky news Arabia. Fonti arabe hanno affermato oggi che gli alti funzionari dell’organizzazione fondamentalista che governa Gaza sono partiti da Doha con le loro famiglie per diverse destinazioni, in seguito alle forti pressioni americane. Secondo fonti politiche vicine al dossier, la decisione è stata presa a causa del continuo rifiuto da parte della leadership di Hamas degli accordi per la liberazione degli ostaggi, compresa l’intesa parziale discussa al vertice di Doha dopo l’assassinio di Yahya Sinwar.

