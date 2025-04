agenzia

A San Pietroburgo

MOSCA, 11 APR – Il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale di Putin per gli investimenti e la cooperazione economica, Kirill Dmitriev, ha incontrato a San Pietroburgo l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff: lo afferma l’agenzia Interfax.

