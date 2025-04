Media, ‘Witkoff incontra Dmitriev oggi alla Casa Bianca’

agenzia

Tesoro Usa ha revocato temporaneamente sanzioni per il visto

NEW YORK, 02 APR – Steve Witkoff, l’inviato speciale di Donald Trump, incontrerà il negoziatore russo Kirill Dmitriev oggi alla Casa Bianca. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali il Tesoro americano ha temporaneamente revocato le sanzioni contro Dmitriev per consentire al dipartimento di Stato di emettere il visto necessario per la sua visita negli Stati Uniti.

