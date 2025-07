Media, Witkoff vedrà funzionari Israele-Qatar domani a Roma

agenzia

Axios: 'Se ci saranno progressi sull'accordo poi volerà a Doha'

ROMA, 23 LUG – L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare domani a Roma alti funzionari del Qatar e di Israele per proseguire i negoziati sulla tregua a Gaza e gli ostaggi. Lo riferisce Axios, citando due fonti a conoscenza dell’incontro. L’incontro si svolgerà mentre i negoziatori di Hamas e Israele stanno conducendo negoziati indiretti a Doha sugli ultimi punti critici. Witkoff a Roma vedrà il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer e un importante inviato del Qatar. Secondo una fonte Usa e una fonte israeliana, se ci saranno progressi Witkoff poi si recherà a Doha nel finesettimana.

