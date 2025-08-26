Media,Usa-Russia hanno discusso diversi accordi energetici

agenzia

'In colloqui a margine dei negoziati sull'Ucraina'

ROMA, 26 AGO – Funzionari Usa e russi hanno discusso di diversi accordi energetici a margine dei negoziati di questo mese per la pace in Ucraina. Lo scrive Reuters online citando 5 fonti a conoscenza dei colloqui, secondo cui gli accordi sono incentivi per incoraggiare il Cremlino ad accettare la pace. I funzionari hanno discusso della possibilità che Exxon Mobil rientri nel progetto russo di petrolio e gas Sakhalin-1 ed è stata aperta anche la possibilità che Mosca acquisti attrezzature Usa per i suoi progetti di Gnl, come l’Arctic LNG 2, soggetto a sanzioni. Un’altra idea è che gli Usa acquisti da Mosca navi rompighiaccio a propulsione nucleare.

