Media,verso voto su scioglimento Knesset,occhi su ultraortodossi

agenzia

Richiesta delle opposizioni, partiti Haredi minacciano showdown

ROMA, 11 GIU – I partiti di opposizione della Knesset annunciano che inseriranno all’ordine del giorno di oggi un disegno di legge per lo scioglimento della Knesset, aggiungendo che la decisione è stata “presa all’unanimità ed è vincolante per tutte le fazioni”. Lo scrive il Times of Israel. Si prevede che la maggioranza cercherà di riempire l’agenda con le proprie proposte di legge per ritardare il voto preliminare sulla misura. Non è ancora chiaro se entrambi i partiti ultraortodossi Haredi voteranno a favore della legge che scioglierà la Knesset. Poiché la coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu detiene attualmente 68 dei 120 seggi parlamentari, sia Shas che United Torah Judaism dovrebbero sostenere la misura. I due partiti hanno dichiarato pubblicamente che voteranno per lo scioglimento della Knesset nella lettura preliminare del disegno di legge, a causa dell’incapacità della coalizione di approvare una legge che esenti gli studenti delle yeshivot dal servizio militare. Tuttavia, Shas sta lavorando sodo dietro le quinte per rinviare il voto e impedire la caduta del governo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA