Media,Yermak e Umerov in Usa in settimana vedranno Witkoff

agenzia

Bloomberg: 'Le garanzie di sicurezza saranno il tema chiave'

ROMA, 27 AGO – Un’alta delegazione ucraina arriverà negli Usa questa settimana per incontrare l’inviato speciale del presidente Steve Witkoff. Al centro dell’incontro le garanzie di sicurezza per Kiev. Lo scrive Bloomberg. Da parte ucraina, ai negoziati parteciperanno il capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak, e il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov. Oltre a discutere delle garanzie di sicurezza, si parlerà anche di un possibile futuro incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin.

