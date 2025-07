Medico Trump, il presidente in eccellente stato di salute

agenzia

'Nessuna indicazione di trombosi venosa profonda'

NEW YORK, 17 LUG – “Nelle ultime settimane il presidente Trump ha notato un lieve gonfiore nella parte bassa delle gambe e, per precauzione, è stato sottoposto” a una serie approfondita di esami medici: “Trump resta in eccellente salute”. Lo ha detto il medico del presidente, Sean P. Barbabella, in una lettera pubblicata dalla Casa Bianca. Gli esami hanno rivelato “un’insufficienza venosa cronica. Non ci sono state invece indicazioni di trombosi venosa profonda o di malattia arteriosa”.

