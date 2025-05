Medinsky vede delegati Usa prima dell’incontro con ucraini

agenzia

Rubio e Kellogg sono nella delegazione americana a Istanbul

ISTANBUL, 16 MAG – Vladimir Medinsky, il capo della delegazione russa giunta a Istanbul per negoziare con funzionari dell’Ucraina, ha incontrato rappresentanti degli Stati Uniti, prima dell’incontro diretto con la delegazione di Kiev, presso il palazzo Dolmabahce, che dovrebbe iniziare a breve. Lo riferisce la stampa turca. Il segretario di Stato, Marco Rubio, il rappresentante speciale per l’Ucraina, Keith Kellogg, e l’ambasciatore statunitense ad Ankara, Tom Barrack, fanno parte della delegazione americana a Istanbul, che ha avuto colloqui in mattinata con gli ucraini.

