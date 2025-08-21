Mondo
Medioriente, Guterres rinnova l’appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza
Dopo che Israele ha annunciato il via all'operazione per prendere il controllo della city
Il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato il via all’operazione per prendere il controllo di Gaza City.
«È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, per evitare la morte e la distruzione di massa che un’operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente», si legge sull’account X di Guterres.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA