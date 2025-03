agenzia

Afferma il numero due del Consiglio di sicurezza russo

MOSCA, 31 MAR – Il numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, ha affermato che “parte significativa dei politici europei si è ammalata” di “russofobia” e ha citato una serie di missili russi, anche nucleari, che hanno “il miglior effetto terapeutico”. “Una parte significativa dei politici europei si è ammalata di russomania in forma acuta. Il trattamento è sintomatico. Il miglior effetto terapeutico è stato osservato durante l’uso combinato di forti sedativi come Kalibr, Onyx, Iskander e il potente tranquillante multicomponente Oreshnik. In casi gravi si può utilizzare antipsicotici nucleari come Yars e Sarmat”. Lo riporta Tass.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA