Medvedev, Trump ha finalmente costretto Kiev a pagare aiuti

agenzia

ROMA, 01 MAG – “Trump ha finalmente costretto il regime di Kiev a pagare gli aiuti americani con i minerali”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev commentando l’intesa siglata tra Ucraina e Usa. “Ora le forniture militari dovranno essere pagate con la ricchezza nazionale di un Paese in via di estinzione. E il Senato degli Stati Uniti, guidato dai Repubblicani, si sta preparando a imporci un’altra tornata di ‘sanzioni schiaccianti’. Vediamo come reagirà la nuova amministrazione. Il gradimento di Trump è calato e lo ‘stato profondo’ sta opponendo una feroce resistenza”, ha commentato citato da Sky News.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA