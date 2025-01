Melania Trump, 40 milioni di dollari per documentario con Amazon

agenzia

Anche Donald e Barron nel film sulla futura First Lady

NEW YORK, 07 GEN – L’ex e presto futura First Lady Melania Trump e’ stata pagata 40 milioni di dollari per il documentario sulla sua vita in cui appariranno anche il marito Donald e il figlio Barron. Lo scrive la rivista politica Puck confermata dal New York Post. Il documentario, diretto dal regista di Rush Hour, Brett Ratner, dovrebbe uscire nei prossimi mesi nelle sale e in streaming e potrebbe essere il primo di una serie di progetti comuni con Amazon i cui diritti sarebbero compresi nella somma multimilionaria indicata da Puck. Secondo il New York Post, Amazon avrebbe battuto Disney sommergendo con milioni di dollari la puntata di 14 milioni degli studi californiani. Il Post vede nel progetto con Amazon l’ultimo segnale che Melania si sente più a suo agio nell’aprirsi al pubblico: “Ora è più sicura di sé e ha preso pieno controllo della sua immagine pubblica, che sa valere milioni, ed è pronta a essere pagata per il lavoro che sta mettendo nel documentario e per rivelare di più su se stessa”.

