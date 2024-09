agenzia

Andrà in onda giovedì

NEW YORK, 24 SET – Melania Trump rilascerà un’intervista a Fox nell’ambito della promozione del suo libro di memorie. L’intervista andrà in onda giovedì e riguarderà il libro dell’ex First lady, ma anche la strategia della campagna di Donald Trump nelle ultime sei settimane dalle elezioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA