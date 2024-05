Melinda Gates lascia la fondazione creata con l’ex marito

agenzia

'E' il momento di guardare al prossimo capitolo mia filantropia'

NEW YORK, 13 MAG – Melinda French Gates, l’ex moglie di Bill Gtaes, lascia il suo ruolo di vice-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione creata con l’ex marito. E’ quanto si legge in una nota, nella quale Melinda Gates spiega di “non aver preso la decisione alla leggera ma di aver piena fiducia nell’amministratore delegato Mark Suzman”. “E’ arrivato il momento per me di guardare avanti al prossimo capitolo della mia filantropia”, ha aggiunto Melinda Gates.

