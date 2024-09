Meloni a Zelensky, ‘continueremo a essere al tuo fianco’

agenzia

Il presidente ucraino ringrazia la premier per la leadership

NEW YORK, 25 SET – “Caro” Volodymyr Zelensky “continueremo a essere al tuo fianco fino a quando sarà necessario. Puoi contare su di noi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento all’evento a New York sulla ricostruzione dell’Ucraina. Zelensky, nel suo intervento all’iniziativa, ha ringraziato la premier italiana per la sua leadership.

