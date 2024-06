agenzia

'Non significa resa, come Putin sembra sugggerire'

LUCERNA, 16 GIU – “La pace non significa resa, come Putin sembra suggerire. Confondere la pace con la soggiogazione sarebbe un pericolo precedente per tutti”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo alla plenaria del vertice di pace in Svizzera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA