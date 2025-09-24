Meloni, Flotilla? Richiamo tutti a responsabilità

agenzia

'Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità'

ROMA, 24 SET – “Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni da New York sulla Flotilla per Gaza.

