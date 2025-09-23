Meloni, mozione condizionata per riconoscere Palestina

agenzia

'A patto che siano rilasciati gli ostaggi e fuori Hamas da Gaza'

NEW YORK, 23 SET – La premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma subordinato alla liberazione degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da Gaza. Meloni ha auspicato che anche l’opposizione la sostenga.

