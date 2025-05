Meloni, ‘non partecipiamo a format sull’invio di truppe’

agenzia

'L'opposizione si lamenta, ma io su Kiev coerente'

ROMA, 16 MAG – “L’Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo sia un fatto di coerenza e chiarezza”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un punto stampa a Tirana commentando la riunione dei volenterosi che si è svolta a margine del summit della Comunità Politica Europea a cui l’Italia non ha preso parte. “A chi si lamenta, all’opposizione per esempio, chiedo la stessa chiarezza e la stessa coerenza: ci si chiede di partecipare a questi formati perché dobbiamo mandare le truppe in Ucraina o perché dobbiamo farci una foto e poi dire di no”: ha aggiunto Meloni. “Bisogna essere seri e io sono una persona seria. Dopodiché l’Italia, che sostiene l’Ucraina, continua a partecipare a tutti gli altri format, a tutti gli altri tavoli, a tutti gli altri livelli, a tutte le altre iniziative”, ha aggiunto.

