Meloni, su Kiev Europa non ambigua ma urge unità Occidente

agenzia

'C'è bisogno dell'Ue, c'è anche bisogno degli Stati Uniti'

NEW YORK, 23 SET – “Non credo che l’Europa sia ambigua nei confronti dell’Ucraina, credo che dobbiamo però lavorare insieme come Occidente se vogliamo portare a casa una pace giusta e duratura ed e’ quello che stiamo cercando di fare, c’è bisogno dell’Europa, c’è anche bisogno degli Stati Uniti”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda a margine dell’assemblea Onu se l’Europa non sia ambigua sull’Ucraina.

