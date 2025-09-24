Meloni, su mediazione aspettiamo risposta Flotilla

agenzia

'Aiuti al patriarcato di Gerusalemme, c'è ok di Cipro e Israele'

ROMA, 24 SET – Sulla Flotilla, Tajani “sta lavorando a un’altra proposta di mediazione che è consegnare questi aiuti a Cipro, al patriarcato latino di Gerusalemme che si assume la responsabilità di consegnarli. È una proposta sulla quale mi pare ci sia il consenso del governo cipriota, del governo israeliano, ovviamente del governo italiano. Stiamo aspettando una risposta dalla flottiglia. E io qui davvero faccio un appello alla responsabilità di tutti, perché non si può rischiare l’incolumità delle persone per fare iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni da New York.

