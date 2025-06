agenzia

'L'ho detto al vertice Nato e a Trump'

L’AJA, 25 GIU – Al presidente Donald Trump e al summit ho detto che “la stessa determinazione” usata sulla guerra tra Israele e Iran “va usata anche per due altri cessate il fuoco, per l’Ucraina e per Gaza. A Gaza la situazione è insostenibile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice della Nato.

