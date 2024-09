Meryl Streep, ‘scoiattoli hanno più diritti delle donne afghane’

agenzia

Attrice a margine Onu. 'Uccello può cantare a Kabul, donna no'

(ANSA-AFP) – NEW YORK, 24 SET – “Uno scoiattolo ha più diritti di una donna afghana”, secondo l’attrice americana Meryl Streep, intervenuta a un evento a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, parlando della totale negazione di libertà e diritti all genere femminile sotto il nuovo regime dei Talebani. “Uno scoiattolo ha più diritti di una ragazza oggi in Afghanistan, perché i parchi pubblici sono stati chiusi a donne e ragazze dai Talebani. Un uccello può cantare a Kabul, una ragazza invece non può, una donna non può in pubblico”, ha detto l’attrice, vincitrice di 3 Oscar e 9 Golden Globe. Tuttavia, ha aggiunto Streep, “sento che la comunità internazionale nel suo insieme, se si unisce, può indurre cambiamenti in Afghanistan, fermando il lento soffocamento di metà della sua popolazione”. (ANSA-AFP).

