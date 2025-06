Merz, ‘alla Nato ci sarà intesa, Mosca minaccia per tutti’

agenzia

'Più impegno Ue nella Nato non è un favore'

BRUXELLES, 25 GIU – “Mi aspetto che oggi prenderemo una decisione congiunta per dotare la Nato di maggiori risorse in futuro” con “un ulteriore 3,5% e l’1,5% per le infrastrutture delle nostre forze armate” e “tutto questo avverrà con grande accordo, perché concordiamo sul fatto che la situazione è cambiata e la minaccia riguarda in particolare la Russia”, che “non minaccia solo l’Ucraina, ma l’intera pace” e “l’intero ordine politico del nostro continente”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz all’arrivo al summit Nato a L’Aja. “Voglio chiarire che le decisioni che prendiamo non sono prese per fare un favore a nessuno, ma piuttosto sulla base della nostra consapevolezza, della nostra convinzione che la Nato nel suo complesso, e questo vale soprattutto per la sua componente europea, debba impegnarsi di più nei prossimi anni per garantire la propria capacità di difesa”, ha sottolineato.

