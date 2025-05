Merz, aumenteremo sostegno a Kiev e senza restrizioni

agenzia

"Aumenteremo pressione su Mosca per aprire strada a negoziati"

BERLINO, 28 MAG – “Continueremo a prestare ed aumenteremo il nostro sostegno militare agli ucraini”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in conferenza stampa col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cancelleria a Berlino. “Non ci saranno restrizioni e gli ucraini potranno difendersi -, ha chiarito Merz -. Continueremo ad aumentare la pressione su Mosca. Lo facciamo anche per aprire le strada ai negoziati”.

