Merz contro bandiera arcobaleno al parlamento, ‘non è il circo’

Appoggio alla presidente del Bundestag che non ha voluto issarla

BERLINO, 01 LUG – “Il Bundestag non è mica un tendone da circo”: è quanto ha affermato il cancelliere Friedrich Merz rispondendo ad una domanda sulla scelta della presidente del parlamento tedesco Julia Kloeckner di non issare la bandiera arcobaleno in occasione del Pride di Berlino. Per Merz la decisione di Kloeckner è “giusta”. In un’anticipazione della Dpa sull’intervista al cancelliere al programma Maischberger sul primo canale tedesco, che andrà in onda questa sera alle 22.50, Merz ha ribadito: “Stiamo parlando del Parlamento tedesco. E nel Parlamento tedesco non vengono issate ogni giorno bandiere a caso, bensì la bandiera nazionale tedesca e quella europea”. Negli anni scorsi, in occasione del Pride, la bandiera arcobaleno veniva issata accanto a quelle ufficiali della Germania e dell’Ue, una consuetudine che la presidente Kloeckner ha voluto quest’anno interrompere.

