Merz, controllo a frontiere,faremo respingimenti massicci

agenzia

"Collaboreremo con Ue e stop alla cittadinanza turbo"

BERLINO, 28 APR – “Dal giorno numero uno controlleremo meglio i nostro confini, ci saranno respingimenti in misura massiccia”. Lo ha detto il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz parlando a Berlino al Parteitag della Cdu. “Anche su questa questione la Germania non frenerà in Europa ma collaborerà”, ha continuato. “Ci sarà un’offensiva sulle espulsioni”, ha spiegato, sottolineando che ci saranno i rimpatri in Afghanistan. “E correggeremo la legge sulla cittadinanza: non ci sarà più la cittadinanza turbo”.

