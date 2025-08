Merz, ‘Hamas non abbia più alcun ruolo politico a Gaza’

agenzia

Il cancelliere si dice inorridito dai video degli ostaggi

ROMA, 03 AGO – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato di essere “inorridito” dai video di propaganda diffusi da Hamas che mostrano due ostaggi israeliani. In un’intervista al quotidiano Bild, il cancelliere tedesco ha sostenuto che le immagini degli ostaggi emaciati Ram Braslavski, cittadino tedesco-israeliano, ed Evyatar David, “dimostrano che Hamas non dovrebbe più svolgere un ruolo nel futuro di Gaza”. Merz ha poi invitato Israele a non “rispondere al cinismo di Hamas” interrompendo gli aiuti umanitari al territorio, dove esperti incaricati dalle Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme per una carestia in corso.

