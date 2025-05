Merz, Italia partner strategico irrinunciabile

agenzia

'Nessuna discussione su invio di truppe in Ucraina'

ROMA, 17 MAG – “L’Italia è per noi un partner strategico irrinunciabile nella politica europea ed estera”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il bilaterale con la premier Meloni. I colloqui di ieri sull’Ucraina “non hanno soddisfatto le nostre aspettative nonostante i negoziatori ucraini avessero la massima disponibilità”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il bilaterale con Giorgia Meloni. “Aumenteremo la pressione sulla Russia e martedì ci sarà il 17esimo pacchetto di sanzioni soprattutto sulla flotta ombra sul mar Baltico”. “Non c’è nessuna discussione sull’invio di truppe in Ucraina, è fuori di ogni realtà politica, non c’è nessun motivo di parlare di questo adesso. Noi in questo momento ci adoperiamo perchè si arrivi a un cessate il fuoco, vogliamo che tacciano le armi”. Lo dice il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante la conferenza stampa con la premier Giorgia Meloni.

