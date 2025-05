Merz non raggiunge maggioranza per 6 voti al primo turno

agenzia

Non è chiaro quando sarà il secondo scrutino, sessione sospesa

BERLINO, 06 MAG – Al primo turno Merz ha ottenuto 310 voti mancando per sei la maggioranza indispensabile per diventare cancelliere. La situazione è inedita, e non è al momento chiaro quando ci sarà il secondo turno di votazione. La sessione è stata sospesa e aggiornata per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi.

