Merz, oggi nuova call coi partner dopo Trump-Putin

agenzia

'Continuerà scambio ieri'. Non ancora chiarito format telefonata

BERLINO, 19 MAG – “Putin deve accordarsi sulla tregua e i colloqui di pace”. Lo scrive il cancelliere Friedrich Merz in un post su Twitter, nel quale dà conto del colloquio di ieri con Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Giorgia Meloni sull’Ucraina e sulla telefonata annunciata per oggi fra Trump e Putin. “Vogliamo continuare questo scambio oggi”, afferma il leader tedesco. Fonti della cancelleria spiegano all’ANSA che non è ancora stato chiarito chi parteciperà alla prossima telefonata.

