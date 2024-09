Messaggi di Israele ai libanesi a sud, ‘evacuare’

agenzia

Avvisi sui telefoni fissi anche a Beirut, ministro conferma

BEIRUT, 23 SET – L’agenzia ufficiale libanese (Ani) ha annunciato che i libanesi hanno ricevuto messaggi sui loro telefoni fissi da Israele che chiedevano loro di evacuare i luoghi in cui si trovavano. L’ufficio del ministro dell’Informazione ha dichiarato all’Afp di aver ricevuto tale avviso. “I residenti a Beirut e in diverse regioni hanno ricevuto messaggi sulla rete telefonica fissa, la cui fonte è il nemico israeliano, che chiedono loro di evacuare rapidamente i luoghi in cui si trovano”, ha dichiarato l’Ani. L’ufficio del ministro dell’Informazione Ziad Makari a Beirut ha dichiarato all’AFP di aver ricevuto una chiamata di questo tipo.

