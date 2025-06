Messico, allarme per uragano categoria 3 tra Oaxaca e Guerrero

agenzia

Attese raffiche di vento fino a 220 km orari

CITTÀ DEL MESSICO, 18 GIU – Dopo essere passato in poco più di 24 ore da tempesta tropicale a uragano di categoria 2, il fenomeno meteorologico Erick toccherà terra nel Messico meridionale come un “pericoloso uragano di categoria 3” con venti massimi sostenuti di 185 chilometri all’ora e raffiche fino a 220 km/h. Ad assicurarlo ai media locali è Fabián Vázquez Romaña, il coordinatore generale del Servizio meteorologico del Paese latinoamericano, l’Smn. “Il cambiamento principale è che per domani nel corso della mattina toccherà terra come un pericoloso uragano di categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, tra le baie di Huatulco (nello stato di Oaxaca) e Acapulco (in quello di Guerrero)”, ha detto Romaña. “Poiché il sistema si trova in condizioni oceanico-atmosferiche favorevoli per una rapida intensificazione, la previsione indica un possibile impatto durante la mattinata di domani, giovedì, come un pericoloso uragano di categoria 3, ai confini tra Oaxaca e Guerrero”, si legge nell’ultimo comunicato emesso dal Servizio meteorologico messicano. L’Smn esorta inoltre “la popolazione a prestare attenzione” ai suoi avvisi e “a seguire le raccomandazioni della Protezione civile” visto che le precipitazioni potrebbero generare “frane, un aumento dei livelli dei fiumi e dei torrenti, nonché straripamenti e inondazioni” negli stati di Oaxaca e di Guerrero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA