Messico: ‘Calunnie da Trump, imporremo anche noi dazi agli Usa’

agenzia

La presidente Sheinbaum: non siamo alleati con cartelli droga

CITTÀ DEL MESSICO, 01 FEB – La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha denunciato come “calunniosa” l’accusa del suo omologo americano Donald Trump secondo cui il governo di Città del Messico avrebbe legami con il traffico di droga e ha annunciato l’imposizione di dazi sugli Stati Uniti come ritorsione a quelli annunciati in precedenza dal presidente Usa. “Respingiamo categoricamente la calunnia della Casa Bianca che accusa il governo messicano di avere alleanze con organizzazioni criminali”, ha scritto la Sheinbaum su X parlando di prossime “misure doganali” contro Washington. La presidente messicana ha accusato a sua volta i produttori di armi degli Stati Uniti di fare affare con “questi gruppi criminali” in Messico. La Sheinbaum ha sottolineato che il suo governo ha sequestrato in quattro mesi “40 tonnellate di droga, tra cui 20.000 dosi di fentanyl”. Ha sfidato quindi il governo e le agenzie ufficiali Usa a “combattere la vendita di stupefacenti nelle strade delle principali città, cosa che non stanno facendo, e il riciclaggio di denaro”. La presidente del Messico ha tuttavia anche proposto a Trump di formare “una task force con i nostri migliori team di salute e sicurezza pubblica”. “Non è imponendo dazi doganali che troviamo soluzioni ai problemi, ma parlando e dialogando come abbiamo fatto in queste settimane con il suo Dipartimento di Stato per affrontare il fenomeno delle migrazioni; nel nostro caso, nel rispetto dei diritti umani”, ha aggiunto la Sheinbaum.

