Messico, conclusa campagna medica volontaria italiana in Chiapas

Supporto chirurgico ginegologico e urologico in zone emarginate

CITTÀ DEL MESSICO, 14 APR – Si è conclusa la ventesima Campagna di chirurgia ginecologica e urologica svolta da un gruppo di medici volontari italiani nello Stato messicano del Chiapas presso l’ospedale San Carlos di Altamirano, un’istituzione senza scopo di lucro che serve principalmente la popolazione indigena a basso reddito della regione. L’iniziativa, portata a termine dal 15 al 28 marzo nell’ambito della collaborazione in materia sanitaria tra il Messico e l’Italia, ha come obiettivo offrire un supporto chirurgico nelle aree altamente emarginate ed economicamente svantaggiate di questa zona del Paese. Con il supporto dell’Associazione Misión Chiapas e in coordinamento con la Secretaria de Salud del Chiapas, un’équipe guidata dal ginecologo Massimo Foglia ha effettuato in questa occasione 50 visite di ginecologia, 30 visite di urologia, 18 interventi chirurgici di ginecologia, 12 di urologia a pazienti selezionati dal personale dell’ospedale. “La campagna si è svolta in modo positivo”, ha detto all’ANSA il dott. Foglia. “Come sempre – ha aggiunto – abbiamo trovato un clima favorevole, sia da parte delle suore, sia da parte del personale sanitario, il che ci ha permesso di lavorare serenamente ed ottenere dei buoni risultati”. L’Ospedale San Carlos di Altamirano – ha continuato Foglia – è una struttura molto ben organizzata che da anni rende un ottimo servizio alla popolazione bisognosa chiapaneca. Il clima socio politico di maggiore tranquillità ha incrementato l’afflusso di pazienti in ospedale, garantendo la possibilità di consentire un miglior trattamento sanitario. “La nostra idea è di continuare nel futuro a sostenere la popolazione bisognosa del Chiapas. È mia intenzione ringraziare tutti i partecipanti alle campagne, che hanno permesso di attuarle e continuano a farlo. Un particolare ringraziamento al Dott. Gerardo Carrillo, presidente di Misión Chiapas e coordinatore tecnico del ministero locale della Salute per il continuo supporto”, ha concluso il ginecologo. Hanno partecipato a questa missione il ginecologo Massimo Foglia, l’urologo Giancarlo Sebastiani, l’ostetrica Patrizia Casetta, la ginecologa Giovanna Oggè e gli anestesisti Gianna Zanette e Luca Dal Tin.

