Messico, concluso l’invio di 10mila militari al confine Usa

agenzia

Hanno raggiunto 18 comuni nei 6 stati del nord

CITTÀ DEL MESSICO, 05 FEB – Come concordato dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum con il presidente Usa Donald Trump, dalle prime ore di ieri centinaia di militari della Guardia Nazionale sono stati inviati da almeno nove stati del Paese latinoamericano, per via aerea e terrestre, verso il confine settentrionale con l’obiettivo di contenere il passaggio di migranti e droga verso la nazione vicina. Fonti ufficiali hanno riferito che 10.000 membri delle forze federali sono stati dispiegati in 18 municipalità nei sei stati del nord. Nella Bassa California sono stati inviati 3.010 militari, a Sonora 1.987, a Chihuahua 2.620, a Coahuila 1.017, a Nuevo León 623 e a Tamaulipas 743. Sheinbaum ha affermato che si tratta di uno spiegamento che non lascia insicuro il resto del Paese e che è vantaggioso per il Messico: “Sappiate che non stiamo lasciando scoperti gli altri stati della Repubblica, ma si tratta piuttosto di un riorientamento delle forze”, ha spiegato.

