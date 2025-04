Messico, esercitazione antisismica con 30 milioni di persone

agenzia

Attivato allerta basato su sensori, più veloce dell'onda sismica

CITTÀ DEL MESSICO, 30 APR – In Messico si è tenuta una esercitazione antisismica – la prima del 2025 – alla quale hanno partecipato 30 milioni di persone in diversi stati sotto il coordinamento delle istituzioni del governo federale. Ed è lo stesso Comitato nazionale di emergenza a dichiararne il successo. Nel corso della simulazione, che si svolge annualmente, l’allerta sismica — basata su una rete di sensori installati lungo la costa del Pacifico — è stata attivata in 11 regioni attraverso oltre 14.000 altoparlanti, nonché su stazioni radiofoniche e televisive. A Città del Messico è stato testato il sistema Cell Broadcast per inviare messaggi di avviso ai telefoni cellulari. Il sistema di allerta rileva i movimenti tellurici, che viaggiano alla velocità del suono, e trasmette un allarme che viaggia alla velocità della luce, per avvisare la popolazione con un anticipo compreso tra 20 e 120 secondi in caso di terremoti di magnitudo superiore a 5,5. L’esercitazione si è concentrata sull’attuazione dei protocolli di evacuazione di edifici pubblici e privati ;;e sul raggruppamento degli occupanti in aree sicure. Laura Velázquez, coordinatrice della Protezione civile, ha spiegato che il sistema messicano è stato rafforzato per gestire qualsiasi tipo di emergenza, consolidando una forza di 2.589.889 persone di diverse istituzioni, 36.000 veicoli terrestri specializzati, 371 aerei e 40.000 unità mediche con 200.000 posti letto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA